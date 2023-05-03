В Минобороны назвали цифры потерь оккупантов "не совсем точными" (видео)

Активная фаза войны, по словам замглавы Минобороны Анны Маляр, не позволяет вести точный подсчет потерь российских оккупантов.

В условиях активного боя трудно с математической точностью зафиксировать, какие именно потери понес враг. Об этом сообщила Анна Маляр, заместитель руководителя Минобороны, в эфире телеканала "Мы — Украина".

Она отметила, что в методике подсчета участвует значительное количество людей. Командиры на местах не могут уделить этому достаточно времени сразу, поскольку продолжаются бои.

"Если уничтожается техника, в которой мог находиться личный состав, к примеру, если уничтожаешься танк, то здесь идет условный подсчет, что условно в таком танке могло находиться столько человек", — пояснила она.

Маляр отметила, что все зависит от многих факторов – от того, где находятся тела, можно ли их вообще увидеть и идентифицировать. Цифры почти соответствуют реальности. Активная фаза войны, по ее словам, не позволит произвести очень точный подсчет.

"Цифры потерь окупантов более-менее адекватны, но не совсем точны", — рассказала заместитель руководителя Минобороны.

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Напомним, Анна мадьяр 30 апреля отметила, что в Бахмуте войска РФ бросили все резервы, а ВСУ отразили утраченные позиции на нескольких участках. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы. По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий. Наступление врага в течение недели продолжается в трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Также 19 апреля Маляр заявила, что Украина уже ведет контрнаступательные действия. По словам Маляр, у украинского командования есть несколько наступательных планов, которые сейчас зависят от возможностей и подготовки защитников Украины и состояния армии страны-агрессора. Она подчеркнула, что главной задачей контрследующих действий остается освобождение всех украинских территорий, а также остановка врага, не прекращающего попыток захватить населенные пункты.