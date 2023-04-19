"Все это уже происходит": Маляр заявила, что Украина уже ведет контрнаступательные действия

Наступательных планов, по словам заместителя министра обороны, у украинского командования несколько, и они зависят от информации о состоянии врага и возможностей ВСУ.

Related video

Украина уже начала вести контрнаступательные действия, сейчас Вооруженные силы готовятся к полному освобождению оккупированной территорий страны. Об этом сообщила в среду, 19 апреля, заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Маляр, у украинского командования есть несколько наступательных планов, которые сейчас зависят от возможностей и подготовки защитников Украины и состояния армии страны-агрессора.

"Контрнаступление включает подготовку техники, подготовку людей и резервов. Это планирование определенной тактики планов А, Б, В, потому что не может быть одного варианта действий", — пояснила она в эфире.

Маляр подчеркнула, что главной задачей контрнаступательных действий остается освобождение всех украинских территорий а также остановка врага. Поэтому, по ее словам, "говорить о контрнаступлении узко — не корректно".

"Нам нужно понимать, что ВСУ готовят не что-то на узком направлении. Украинские защитники постоянно, ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, и это огромный комплекс различных мер, включающих не только контрнаступление", — добавила она.

Также она отметила, что происходящую сейчас на фронте ситуацию уже можно назвать контрнаступлением ВСУ.

"На самом деле все это уже происходит. Контрнаступательные действия происходят и сейчас", — подчеркнула Маляр.

Напомним, по информации американского Института изучения войны от 18 апреля, украинские защитники могут начать контрнаступление на Херсонском и Запорожском направлении.

Сегодня, 19 апреля, эксперт по предстоящим конфликтам Франц-Стефан Гади назвал условия, необходимые для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам. первые 24 часа вооруженных действий на оккупированных территориях станут решающими.