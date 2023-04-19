"Первые 24 часа будут решающими": эксперт назвал условия успешного контрнаступления ВСУ

По мнению эксперта по предстоящим конфликтам Франца-Стефана Гади, одного лишь технического преимущества ВСУ на поле боя будет недостаточно для быстрого освобождения украинских территорий.

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Вооруженные силы Украины смогут избежать затяжной войны на истощение если вызовут паралич среди военного руководства ВС РФ и панику среди российских рядовых военнослужащих в первые часы грядущего контрнаступления. Об этом говорится в публикации старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований по кибермощности и предстоящим конфликтам Франца-Стефана Гади в Foreign Policy.

Говоря о грядущем контрнаступлении ВСУ, Гади упомянул о высказывании немецкого фельдмаршала Эрвина Роммеля перед ожидаемым вторжением союзников в Нормандию в 1944 году.

"Первые 24 часа вторжения будут решающими. … Для союзников, как и для Германии, это будет самый длинный день", — цитирует эксперт Роммеля.

Гади считает, что наиболее выгодный для Украины сценарий состоится в том случае, если враг отступит, не оказывая существенного сопротивления. По его мнению, одного лишь технического преимущества для этого будет недостаточно.

"Нематериальные факторы, такие как тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух, скорее всего, будут иметь решающее значение в первые 24 часа атаки", — уверен Гади.

По словам автора публикации, если ВСУ смогут спровоцировать сбой в управлении ВС РФ, то украинские колонны смогут быстро прорвать эшелонированную оборону и продвинутся в тыл россиян.

Эксперт указал на то, что похожим образом события разворачивались во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что тогда украинцы добились тактической внезапности и вызвали у противника временную панику.

В статье также говорится, что украинской стороне необходимо держать врага в неведении касательно времени и места нанесения первого удара. Кроме того, ВСУ предстоит выявить участки фронта со слабой эшелонированной обороной.

Еще одним важным условием для достижения успеха в контрнаступлении Гади считает тактическое лидерство. По его словам, лидерство на поле боя играет решающую роль, так как оно напрямую влияет на боевой дух.

"Солдаты, которые не доверяют своим военачальникам из-за того, что последние кажутся подавленными трениями боевых действий, быстро увидят, как их боевой дух испарится", — констатировал Гади.

Последним фактором, о котором упоминается в статье, является способность российской стороны быстро мобилизовать свой оперативный резерв, о чем также станет известно в течение первых суток.

Напомним, что 17 апреля начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что его прогноз касаемо освобождения Крыма от российской оккупации идет по плану. Ранее глава украинской разведки говорил, что ВСУ зайдут на территорию полуострова до конца весны.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова от 18 апреля, ВСУ не начнут контрнаступление, пока не будут готовы. Чиновник также отметил, что союзники помогают Украине, поставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы, однако иногда зарубежные официальные лица "обещают одно, а делают совершенно другое".