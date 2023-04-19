"Перші 24 години будуть вирішальними": експерт назвав умови успішного контрнаступу ЗСУ

На думку експерта з майбутніх конфліктів Франца-Стефана Гаді, однієї лише технічної переваги ЗСУ на полі бою буде недостатньо для швидкого звільнення українських територій.

Related video

Збройні сили України зможуть уникнути затяжної війни на виснаження, якщо спричинять параліч серед військового керівництва ЗС РФ і паніку серед російських рядових військовослужбовців у перші години майбутнього контрнаступу. Про це йдеться в публікації старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франца-Стефана Гаді у Foreign Policy.

Говорячи про майбутній контрнаступ ЗСУ, Гаді згадав про висловлювання німецького фельдмаршала Ервіна Роммеля перед очікуваним вторгненням союзників до Нормандії 1944 року.

"Перші 24 години вторгнення будуть вирішальними... Для союзників, як і для Німеччини, це буде найдовший день", — цитує експерт Роммеля.

Гаді вважає, що найбільш вигідний для України сценарій відбудеться у тому випадку, якщо ворог відступить, не чинячи суттєвого опору. На його думку, лише технічної переваги для цього буде недостатньо.

"Нематеріальні фактори, такі як тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух, швидше за все, матимуть вирішальне значення у перші 24 години атаки", — упевнений Гаді.

За словами автора публікації, якщо ЗСУ зможуть спровокувати збій в управлінні ЗС РФ, то українські колони зможуть швидко прорвати ешелоновану оборону та просунуться до тилу росіян.

Експерт зазначив, що схожим чином події розгорталися під час торішнього контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Він зазначив, що тоді українці досягли тактичної раптовості та викликали у противника тимчасову паніку.

У статті також йдеться про те, що українській стороні необхідно тримати ворога у невіданні щодо часу та місця завдання першого удару. Крім того, ЗСУ мають виявити ділянки фронту зі слабкою ешелонованою обороною.

Ще однією важливою умовою для досягнення успіху в контрнаступі Гаді вважає тактичне лідерство. За його словами, лідерство на полі бою відіграє вирішальну роль, оскільки воно безпосередньо впливає на бойовий дух.

"Солдати, які не довіряють своїм воєначальникам через те, що останні здаються пригніченими тертями бойових дій, швидко побачать, як їхній бойовий дух випарується", — констатував Гаді.

Останнім фактором, про який згадується у статті, є здатність російської сторони швидко мобілізувати свій оперативний резерв, про що також стане відомо протягом першої доби.

Нагадаємо, що 17 квітня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що його прогноз щодо звільнення Криму від російської окупації йде за планом. Раніше глава української розвідки говорив, що ЗСУ зайдуть на територію півострова до кінця весни.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою секретаря РНБО Олексія Данілова від 18 квітня, ВСУ не розпочнуть контрнаступ, доки не будуть готові. Чиновник також зазначив, що союзники допомагають Україні, постачаючи важку бронетехніку та боєприпаси, проте інколи закордонні офіційні особи "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".