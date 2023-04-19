ВСУ, вероятно, готовят контрнаступление в Херсонской и Запорожской областях — ISW (карта)

ВС РФ укрепляют оборону на южном направлении, а российские блогеры заявляют, что ВСУ начнут контрнаступление на Херсонском направлении.

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Российские войска активно готовятся к возможному контрнаступлению Сил обороны Украины на юге, активно минируя побережье Днепра. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 18 апреля.

В частности, аналитики в своем документе ссылаются на информацию украинского командования, в которой говорится, что ВС РФ продолжают оборонительные приготовления на юге Украины. Они пройдут побережье Днепра в Херсонской области, готовясь к возможному контрнаступлению украинских войск.

Так, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВС РФ в Мариуполе в последние дни не совершали никаких серьезных перемещений и продолжают укреплять оборону. Городской голова Мелитополя Иван Федоров в свою очередь заявил, что оккупанты перемещают личный состав через Мелитополь.

Российские блогеры, ранее писавшие о возможном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области, теперь добавили к этому еще и Херсонскую. Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо 18 апреля заявил, что Силы обороны Украины сосредоточили неопределенные силы на западном Правом берегу Днепра в Херсонской области и продемонстрировали готовность форсировать реку.

В ISW не исключают, что именно из-за предстоящего контрнаступления ВСУ в оккупированную часть Херсонщины приезжал президент РФ Владимир Путин, чтобы проверить подготовку РФ к контрнаступлению ВСУ.

Еще один российский милблогер утверждал, что сообщения об украинской контратаке в западной Запорожской области (севернее Мелитополя) ложны, но что украинские войска готовятся к контрнаступлению в районе Пологов и Орехова.

Напомним, что американские аналитики считают, что Кремль намеренно опубликовал кадры визита Путина на оккупированные территории, чтобы "затмить" визит Зеленского в Авдеевку.

ВСУ смогут избежать затяжной войны на истощение, если повлекут за собой паралич среди военного руководства ВС РФ и панику среди российских солдат в первые часы будущего контрнаступления.