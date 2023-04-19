ЗСУ, ймовірно, готують контрнаступ в Херсонській і Запорізькій областях, — ISW (карта)

ЗС РФ укріплюють оборону на південному напрямку, а російські блогери заявляють, що ЗСУ почнуть контрнаступ на Херсонському напрямку.

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Російські війська активно готуються до можливого контрнаступу Сил оборони України на півдні, активно мінуючи узбережжя Дніпра. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 квітня.

Зокрема аналітики у своєму документі посилаються на інформацію українського командування, у якій йдеться, що ЗС РФ продовжують оборонні приготування на півдні України. Вони мінують узбережжя Дніпра в Херсонській області, готуючись до можливого контрнаступу українських військ.

Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗС РФ в Маріуполі останніми днями не робили жодних серйозних переміщень і продовжують укріплювати оборону. Міський голова Мелітополя Іван Федоров своєю чергою заявив, що окупанти переміщують особовий склад через Мелітополь.

Російські блогери, які раніше писали про можливий контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області тепер додали до цього ще й Херсонську. Окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо 18 квітня заявив, що Сили оборони України зосередили невизначені сили на західному Правому березі Дніпра на Херсонщині та продемонстрували готовність форсувати річку.

В ISW не відкидають, що саме через майбутній контрнаступ ЗСУ до окупованої частини Херсонщини приїздив президент РФ Володимир Путін, щоб перевірити підготовку РФ до контрнаступу ЗСУ.

Ще один російський мілблогер стверджував, що повідомлення про українську контратаку в західній Запорізькій області (на північ від Мелітополя) неправдиві, але що українські війська готуються до контрнаступу в районі Пологів та Оріхова.

Нагадаємо, що американські аналітики вважають, що Кремль навмисно опублікував кадри візиту Путіна на окуповані території, щоб "затьмарити" візит Зеленського до Авдіївки.

ЗСУ зможуть уникнути затяжної війни на виснаження, якщо спричинять параліч серед військового керівництва ЗС РФ і паніку серед російських солдатів у перші години майбутнього контрнаступу.