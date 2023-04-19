"Відбуваються зараз": Маляр заявила, що Україна вже веде контрнаступальні дії (відео)
Наступальних планів, за словами заступниці міністра оборони, українське командування має кілька, і вони залежать від інформації про стан ворога та можливостей ЗСУ.
Україна вже почала вести контрнаступальні дії, наразі Збройні сили готуються до повного звільнення окупованої території країни. Про це повідомила у середу, 19 квітня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами Маляр, українське командування має кілька наступальних планів, що зараз залежать від можливостей та підготовки захисників України та стану армії країни-агресора.
"Контрнаступ включає підготовку техніки, підготовку людей та резервів. Це планування певної тактики планів А, Б, В, тому що не може бути одного варіанту розвитку подій", — пояснила вона в ефірі.
Маляр підкреслила, що головним завданням контрнаступних дій залишається звільнення всіх українських територій, а також зупинка ворога. Тому, за її словами, "говорити про контрнаступ вузько — не коректно".
"Нам потрібно розуміти, що ЗСУ готують не щось на вузькому напрямку. Українські захисники постійно, щодня готуються до повного звільнення наших територій, і це величезний комплекс різних заходів, що включають не лише контрнаступ", — додала вона.
Також вона зазначила, що ситуацію, що відбувається зараз на фронті, вже можна назвати контрнаступальними діями ЗСУ.
"Насправді все це вже відбувається. Контрнаступальні дії відбуваються і зараз", — наголосила Маляр.
Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни від 18 квітня українські захисники можуть розпочати контрнаступ на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Сьогодні, 19 квітня, експерт з майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді назвав умови, необхідні для успішного контрнаступу ЗСУ. За його словами, перші 24 години військових дій на окупованих територіях стануть вирішальними.