Повод для удара по Киеву. Эксперт объяснил, зачем Путину инсценировать атаку БПЛА на Кремль

Политолог Владимир Фесенко считает, что Россия могла преследовать несколько целей, готовя инцидент с дронами. Помимо логического объяснения о подготовке масштабного теракта, также существует версия с отвлечением мирового внимания от своих военных преступлений.

Президент РФ Владимир Путин может преследовать сразу несколько целей с помощью инсценировки атаки якобы украинских БПЛА на Кремль. Об этом Фокусу рассказал политолог Владимир Фесенко.

Как считает эксперт, можно говорить о нескольких основных причинах, зачем России нужен спектакль с дронами в Москве:

Повод для удара по Киеву; Повод для масштабной террористической атаки по гражданским объектам в Украине; Отвлечение мирового внимания от собственных военных преступлений; Создать формальный повод для отмены парада на 9 мая с участием Путина; Напугать граждан РФ и усилить мобилизационные меры.

"Версия номер один, поддерживаемая многими экспертами не только в Украине, но и за рубежом, — создание повода для провокации внутри Украины, а именно удара по Киеву или для террористических актов на территории нашей страны", — комментирует Фесенко.

Он также считает, что таким образом Кремль может отвлекать внимание от недавних ударов по гражданским объектам, в частности, домам в Умани и Днепре.

"Другими словами, это создание такой искусственной новости — чтобы говорили именно об этом", — пояснил он.

Путин хочет отмены парада на 9 мая

Еще одна вероятная причина атак на Кремль — таким образом Путин пытается отменить торжественные мероприятия на День победы 9 мая в Москве.

"Думаю, что паранойя Путина обострилась до такого уровня, что он боится участия в массовых мероприятиях, боится, что во время парада могут покушаться на него", — комментирует политолог.

Фесенко напоминает, что третий президент Египта Анвар Садат был убит в октябре 1981 года именно во время военного парада. И это может быть постоянным напоминанием для Путина, что он может стать мишенью для снайпера.

Во многих городах РФ, а также на оккупированных территориях Украины уже отменили мероприятия на 9 мая, но чтобы пойти на такой шаг в Москве нужен формальный повод, отмечает эксперт.

"Посмотрим, если будут отменены массовые мероприятия с участием Путина, это будет означать, что атака была нужна именно для этого", — добавляет Фесенко.

Атака БПЛА как способ усилить мобилизационные мероприятия

Не исключает эксперт и того, что таким образом в России хотят ужесточить мобилизационные меры.

"Для чего это еще нужно? Для того чтобы напугать самих россиян, создать атмосферу опасности и запустить призыв сплотиться вокруг Путина. Таким образом население будет еще более подконтрольным Кремлю", — уверен политолог.

Хотя последствия такой акции с БПЛА в Москве могут быть неоднозначными, также считает он.

"Такие вещи действительно трудно психологически контролировать, но определенные меры в этом направлении уже предпринимали — то же возведение фортификационных сооружений в разных областях России, запугивание, что украинцы якобы совершают террористические акты в РФ и т.д. Таким образом они пытаются превратить свое "СВО" в новую "отечественную войну". И для этого нужно ощущение, что боевые действия уже идут на территории России", — говорит собеседник Фокуса.

Плюс это позволит усилить мобилизационные меры – может запустить новую волну добровольцев, а также увеличить масштабы призыва россиян.

Напомним, в среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина попыталась атаковать Кремль с помощью ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.