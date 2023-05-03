Медведев после атаки БПЛА по Кремлю призвал устранить Зеленского: в ОП ответили

В ответ на угрозы российского политика, советник главы ОП Михаил Подоляк привел в пример финскую поговорку о "пустой гремящей бочке".

В среду, 3 мая Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram.

Так политик отреагировал на инцидент с якобы атакой украинской БПЛА здания Кремля, которая произошла в ночь на 3 мая.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", — гневно пишет Медведев.

По его словам, президент Украина не нужен для того, чтобы подписывать "акт о безоговорочной капитуляции".

"Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница…", — подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ.

Реакция украинских политиков на призывы Медведева

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на угрозы Медведева в своем Twitter.

"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева", особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: "Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten", что переводится как "Пустая бочка сильнее гремит", — написал он.

3 мая министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии для The Washington Post ответил на обвинения российских политиков: "Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя".

По словам Резникова, в ночь, когда Кремль якобы пострадал от действий беспилотника, противовоздушная оборона Украины сбила 17 из 18 беспилотников отправленных Россией с целью терроризировать украинцев.

"Каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население", – отметил он.

Журналисты подчеркивают, что Резников не подтвердил и не опроверг причастность Киева к атаке на Кремль.

Атака на Кремль: что известно

3 мая в Москве заявили, что ночью два ударных беспилотника совершили атаку на Кремль и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Видео на котором видно, как над зданием Кремля пролетает беспилотник, а затем поднимается огонь и дым стало распространяться в этот же день в Telegram-каналах.

Представители Кремля поспешили обвинить в инциденте Украину, которая якобы хотела убить президента России, после чего пригрозили уничтожить "киевский режим".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что Украина не имеет никакого отношения к дронам на Красной площади и заявил, что Россия, таким образом, очевидно ищет повод для масштабного террористического акта.

В США не смогли подтвердить сообщения России о том, что Украина ранним утром в среду попыталась нанести удар при помощи беспилотника по Владимиру Путину. В частности Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все, исходящее от Кремля, он "делил бы на два".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения Москвы, что обвинение в покушении на жизнь Владимира Путина связано с отсутствием побед РФ на фронте.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города", — отметил украинский лидер.

Начиная с 3 мая в Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти.