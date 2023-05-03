Позволит спасать жизни: в Киеве заработала израильская система оповещения, – посол Украины

Система предупреждения идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и локации их падения, чтобы сузить территорию, где людям может грозить опасность.

На этой неделе в Киеве начала работу израильская система раннего оповещения о ракетных ударах. Об этом идет речь в заявлении посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, опубликованном в The Jerusalem Post.

"Украина попросила у Израиля систему оповещения о ракетных атаках после вторжения России в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта", – отмечается в материале.

Дипломат выразил надежду на то, что систему оповещения быстро доработают и смогут установить во всех крупных города Украины.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", – добавил Корнийчук.

Как работает система раннего оповещения

Система определяет ракеты и снаряды всех видов и места, куда они упадут, чтобы уменьшить радиус, где люди могут оказаться в опасности. Она также вычисляет, сколько времени уйдет на поиск укрытия у жителей района.

Израильский комплекс использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности, после чего данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Напомним, 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что Израиль поможет Украине разработать систему раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников. По словам министра, израильские специалисты должны были помочь украинцам создать свою "умную" систему, которая поможет обнаруживать вражеские ракеты и дроны, чтобы затем их сбивать.

21 февраля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Киеве испытают более совершенную систему оповещения о воздушных угрозах, разработанную в Израиле. Он объяснил, что в Израиле действуют современные радары, определяющие, куда именно летит беспилотник или ракета, поэтому воздушную тревогу объявляют лишь в зонах, попадающих в зону поражения.