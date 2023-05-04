"Личное оскорбление": в Госдуме предложили защищать Кремль от БПЛА при помощи орлов

Российский парламентарий Алексей Журавлев предложил уничтожить офис президента и здание Верховной Рады, а также использовать птиц для защиты от дронов.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по вопросам обороны Алексей Журавлев в ответ на "атаку дронов" на Кремль предложил нанести удар по офису президента Украины Владимира Зеленского, а также сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты важных объектов инфраструктуры от дронов. Об этом в среду, 3 мая, пишет РИА.

По его словам, в ответ на "атаку дронов", Россия должна нанести удар по центру Киева и уничтожить офис президента Украины, а также разрушить здания Верховной Рады, Генерального штаба и здания украинских спецслужб.

"Кроме того, нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах", — сказал Журавлев.

Депутат также добавил, что воспринял полет беспилотника в Кремль как личное оскорбление.

Напомним, в Кремле сообщили, что в ночь на 3 мая ВСУ якобы запустили два дрона, которые совершили атаку на Кремль. В результате "атаки" никто не пострадал, а президента Владимира Путина вообще не было на месте.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Москвы и в очередной раз подчеркнул, что Украина ведет боевые действия исключительно на своей территории и не имеет возможности атаковать Россию.

Также напомним, 3 мая в Вооруженных сила Украины рассказали, стоит ли ждать "возмездия" за атаку дронов. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ночная така — это постановка Россиян для того, чтобы оправдать дальнейшую агрессию.