Россияне готовят круговую оборону Мариуполя, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Скибицкого, в портовом городе критическая ситуация, а оккупанты активно восстанавливают инфраструктуру, чтобы можно было осуществлять подвоз боеприпасов.

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов на оккупированных территориях. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал представитель ГУР МО Андрей Скибицкий.

По его словам, россияне начали восстанавливать портовую и железнодорожную инфраструктуру городов, чтобы подвозить боеприпасы своим войскам.

"Они готовятся к обороне Мариуполя и других городов. И при этом к круговой обороне", — сказал Скибицкий.

Кроме того, он отметил, что в населенных пунктах также размещают группировки вражеских войск. Там они могут занять оборону.

"Мариуполь – это мощная экономическая зона, где можно прятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество, которое необходимо для ведения боевых действий", — сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что РФ переселяет на оккупированные территории Украины населения из своих среднеазиатских республик. Таким образом оккупанты хотят уменьшить протестный потенциал.

"Критическая ситуация во многих городах. Тот же Мариуполь, тот же Мелитополь. Все разрушено, специалисты в сфере медицины выехали, а местному населению нужна работа, медицинское обслуживания. И вот здесь Российская Федерация завозит туда учителей, которые пропагандируют "русский мир", медиков", — рассказал Скибицкий.

Скибицкий о ситуации в оккупированных городах (смотреть с 12:30)

Напомним, что в конце апреля российские СМИ сообщили, что в РФ отправили в отставку "мясника Мариуполя" генерала Мизинцева. Российский офицер возглавлял отдел материально-технического обеспечения ВС РФ, а прежде лично командовал штурмом Мариуполя, отдавая приказы бомбить гражданские дома, драмтеатр и роддом.

Еще сообщалось, что в России заявили об осуждении бойца ВСУ за расстрел гражданского жителя Мариуполя. Украинский военный приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Россияне якобы установили, что он выстрелил из снайперской винтовки в мирного жителя.