"Это будет легко": Дональд Трамп снова пообещал закончить войну в Украине через 24 часа (видео)

По словам 45-го американского президента, Владимир Путин никогда бы не напал на Украину, если бы не некомпетентность Джо Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление по окончании войны в Украине. Он считает, что положил бы ей конец через 24 часа, если бы стал президентом США. Об этом он сказал в интервью Найджелу Фаражу на GB News.

"Я закончу войну в Украине за день, если меня переизберут. Я положу этому конец. Это будет легко. Во многом это связано с деньгами", — сказал Трамп.

Он назвал войну в Украине "катастрофой", которую "нужно остановить".

Напомним, что Трамп уже говорил, что может закончить войну в Украине за 1 сутки. Он заявил, что именно он был инициатором военного укрепления Украины, начав помогать стране в военной сфере, и будь он в Белом доме, Путин не решился бы на полномасштабное вторжение.

Также ранее Трамп похвастался своими близкими отношениями с президентом России Владимиром Путиным, и что они "прекрасно ладили". Экс-хозяин Белого дома отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с российским лидером, когда он был президентом США.

Экс-президент США уверен, что мог бы договориться с лидером страны-агрессора.