Paladin стали в строй: в Украину поступили модернизированные американские САУ (фото)

Всего Соединенные Штаты анонсировали передачу 18 САУ M109A6. По крайней мере, часть из них уже у украинских артиллеристов.

Американские САУ M109A6 Paladin уже поступили на вооружение украинских военных. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 18 самоходных артустановок Paladin. Теперь стало известно, что, по крайней мере, часть из них уже поступила на вооружение одной из бригад. Стоит отметить, что только M109A6 следует называть Paladin, поскольку А5 или А3 и более старые модернизации с меньшими возможностями.

Paladin уже в ВСУ

Модификация M109A6 Paladin появилась в 1990-х годах и имеет ряд отличий от других версий, которые уже есть на вооружении украинской армии. В частности, Paladin имеет усиленное бронирование, модернизированный двигатель и ходовую часть. Также боекомплект был расширен до 39 снарядов. Самое главное изменение в Paladin — новая цифровая навигационная система и система управления огнем. Это позволяет САУ по прибытии на позицию открыть огонь уже через 30 секунд после остановки. Цифровая система автоматически производит расчеты с привязкой к местности и наведение на цель. В середине же машина не отличается от предыдущих модификаций.

Сейчас в США разрабатывают M109A7, которая должна получить дальнобойное орудие и ряд других обновлений.

Напомним, 24 января бойцы ВСУ рассказали, чем М109 лучше советских аналогов. По словам артиллеристов, это как пересесть на иномарку из "Жигулей".

28 июля стало известно, что САУ M109A7 будет иметь дальность стрельбы 70 км и автоматическую перезарядку.