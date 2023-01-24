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Военный Фокус Российско-украинская война

В разы лучше советских САУ: бойцы ВСУ рассказали о работе на американских М109 (фото)

m109 в всу
М109

По словам артиллеристов из 72-й бригады Черных Запорожцев, по ощущениям переход на САУ M109 это как пересесть на иномарку с "Жигулей".

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На вооружении у бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев есть американские САУ М109. По словам военных, они в разы лучше советских аналогов. Об этом сообщается в репортаже "Арміяnform".

Артиллеристы 72-й бригады выполняют задачи на Донецком направлении. Они выходят на боевые задачи по несколько раз в сутки, отрабатывая по разным целям российских войск. По словам командира батареи с позывным "Марс", на направлении достаточно напряженная ситуация.

"Противник сосредоточил немало пехоты и техники. Также дает о себе знать их арта, преимущественно работающая ночью. Днем враг пытается попасть ударными беспилотниками. Поэтому приходится постоянно менять места ожидания и огневые позиции наших экипажей", — заявил "Марс".

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М109 способен наносить удар на дистанции до 30 км

Он также отмечает, что его батарее удалось уничтожать уже несколько российских танков, БМП, грузовик с боеприпасами, РСЗО и САУ. Большая часть задач М109 связана с уничтожением российской пехоты. Бойцы отмечают, что М109 в разы лучше советских САУ, они надежны и простые в обслуживании. Управление также простое — автоматическая коробка передач и руль, как в обычной машине.

САУ М109 Fullscreen
САУ М109
САУ М109 Fullscreen
САУ М109
САУ М109 Fullscreen
САУ М109
САУ М109 Fullscreen
САУ М109
САУ М109
САУ М109
САУ М109
САУ М109

"Это отличная техника, которая в разы лучше советских аналогов. Она более мобильная, имеет лучшую маневренность на твердой почве. Кроме того, можем использовать гораздо большую разновидность боеприпасов. Всем нюансам эксплуатации нас обучали военные специалисты в Германии, — говорит водитель-механик САУ М109 с позывным "Батя". — "До войны работал на экскаваторе, когда пересел за руль этой техники, был удивлен простоте и комфорту. Это будто бы из "Жигулей" пересесть на дорогую иномарку".

Также ВС РФ уже дважды пытались уничтожить М109 дронами-камикадзе "Ланцет", однако машина отделалась царапинами и экипаж не пострадал.

Напомним, 20 января 2023 года США анонсировали Украине новый пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов, в который войдут САУ М109.

16 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что литовские М109 доказали свою эффективность в боях.