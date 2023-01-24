В разы лучше советских САУ: бойцы ВСУ рассказали о работе на американских М109 (фото)

По словам артиллеристов из 72-й бригады Черных Запорожцев, по ощущениям переход на САУ M109 это как пересесть на иномарку с "Жигулей".

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На вооружении у бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев есть американские САУ М109. По словам военных, они в разы лучше советских аналогов. Об этом сообщается в репортаже "Арміяnform".

Артиллеристы 72-й бригады выполняют задачи на Донецком направлении. Они выходят на боевые задачи по несколько раз в сутки, отрабатывая по разным целям российских войск. По словам командира батареи с позывным "Марс", на направлении достаточно напряженная ситуация.

"Противник сосредоточил немало пехоты и техники. Также дает о себе знать их арта, преимущественно работающая ночью. Днем враг пытается попасть ударными беспилотниками. Поэтому приходится постоянно менять места ожидания и огневые позиции наших экипажей", — заявил "Марс".

[ + – ] М109 способен наносить удар на дистанции до 30 км

Он также отмечает, что его батарее удалось уничтожать уже несколько российских танков, БМП, грузовик с боеприпасами, РСЗО и САУ. Большая часть задач М109 связана с уничтожением российской пехоты. Бойцы отмечают, что М109 в разы лучше советских САУ, они надежны и простые в обслуживании. Управление также простое — автоматическая коробка передач и руль, как в обычной машине.

[ + – ] САУ М109 [ + – ] САУ М109 [ + – ] САУ М109 [ + – ] САУ М109

"Это отличная техника, которая в разы лучше советских аналогов. Она более мобильная, имеет лучшую маневренность на твердой почве. Кроме того, можем использовать гораздо большую разновидность боеприпасов. Всем нюансам эксплуатации нас обучали военные специалисты в Германии, — говорит водитель-механик САУ М109 с позывным "Батя". — "До войны работал на экскаваторе, когда пересел за руль этой техники, был удивлен простоте и комфорту. Это будто бы из "Жигулей" пересесть на дорогую иномарку".

Также ВС РФ уже дважды пытались уничтожить М109 дронами-камикадзе "Ланцет", однако машина отделалась царапинами и экипаж не пострадал.

Напомним, 20 января 2023 года США анонсировали Украине новый пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов, в который войдут САУ М109.

16 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что литовские М109 доказали свою эффективность в боях.