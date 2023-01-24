В рази краще за радянські САУ: бійці ЗСУ розповіли про роботу на американських М109 (фото)

За словами артилеристів із 72-ї бригади Чорних Запорожців, за відчуттями перехід на САУ M109 — це як пересісти на іномарку з "Жигулів".

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На озброєнні бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців мають американські САУ М109. За словами військових, вони в рази кращі за радянські аналоги. Про це повідомляється в репортажі "АрміяІnform".

Артилеристи 72-ї бригади виконують завдання на Донецькому напрямку. Вони виходять на бойові завдання кілька разів на добу, відпрацьовуючи по різних цілях російських військ. За словами командира батареї з позивним "Марс", на напрямі досить напружена ситуація.

"Противник зосередив чимало піхоти і техніки. Також дає про себе знати їхня арта, яка переважно працює вночі. Вдень ворог намагається атакувати ударними безпілотниками. Тому доводиться постійно змінювати місця перебування та вогневі позиції наших екіпажів", — заявив "Марс".

[ + – ] М109 здатний завдавати удару на дистанції до 30 км.

Він також зазначає, що його батареї вдалося знищити вже кілька російських танків, БМП, вантажівку з боєприпасами, РСЗВ та САУ. Більшість завдань М109 пов'язані зі знищенням російської піхоти. Бійці зазначають, що М109 в рази кращі за радянські САУ, вони надійні і прості в обслуговуванні. Управління також просте — автоматична коробка передач і кермо, як у звичайній машині.

[ + – ] САУ М109 [ + – ] САУ М109 [ + – ] САУ М109 [ + – ] САУ М109

"Це відмінна техніка, яка в рази краща за радянські аналоги. Вона більш мобільна, має кращу маневреність на твердому ґрунті. Крім того, можемо використовувати набагато більший різновид боєприпасів. Всім нюансам експлуатації нас навчали військові фахівці в Німеччині, — каже водій-механік САУ М109 з позивним "Батя". — "До війни працював на екскаваторі, коли пересів за кермо цієї техніки, був здивований простоті та комфорту. Це ніби з "Жигулів" пересісти на дорогу іномарку".

Також ЗС РФ вже двічі намагалися знищити М109 дронами-камікадзе "Ланцет", проте машина відбулася подряпинами та екіпаж не постраждав.

Нагадаємо, 20 січня 2023 року США анонсували Україні новий пакет військової допомоги на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть САУ М109.

16 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що литовські М109 довели свою ефективність у боях.