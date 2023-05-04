"Прекратить существование": Соловьев призвал уничтожить Украину после атаки БПЛА на Кремль (видео)

Пропагандист назвал нашу страну "Укрорейхом", в отношении которой у России больше не должно быть красных линий, поскольку только солдаты Третьего Рейха позволяли себе бомбить Красную площадь.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину после предполагаемой атаки БПЛА по Кремлю, о которой сообщалось накануне, 3 мая. Фрагмент эфира программы Соловьева опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"В принципе больше красной линии быть не может. Последний раз бомбили Кремль нацисты", — заявил Соловьев и призвал руководство РФ ответить "пожестче", чтобы это гарантировало победу российских войск в войне.

Пропагандист также напомнил о том, что "по**нки" американцы высказывались против атаки Украины по территории РФ.

Реакция Вашингтона

Руководитель Сенатского комитета по разведке Марк Уорнер считает, что нет доказательств того, что к недавней атаке БПЛА на Кремль имеет какое-либо отношение киевское руководство. Вместе с тем представитель американского разведсообщества уточнил, что у спецслужб США мало данных о произошедшем.

Напомним, что представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Запад в атаке беспилотника на Кремль. Дипломат заявила, что Украина якобы заручилась западным "политическим прикрытием и военным сопровождением" для проведения подобных нападений.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался о том, что за ударом по Кремлю стоят российские олигархи, которые страдают от санкционных ограничений. Политик уточнил, что это его личное допущение, в основе которого инсайдерские данные. Свой пост в Telegram он сопроводил пейзажем Монако.