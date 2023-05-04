Лгут от страха: в ГУР прокомментировали задержание "диверсантов Буданова" в Крыму

В военной разведке Минобороны уверены, что подобные вбросы свидетельствуют о том, что российский режим боится Украины, ее спецслужб, в том числе ГУР.

Заявления российской ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории временно оккупированного Крыма являются не более, чем очередной дезинформацией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на спикера разведки Андрея Юсова.

Юсов убежден, что подобные вбросы свидетельствуют о том, что российский режим боится Украины, ее спецслужб, в том числе ГУР.

"И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинского правосудия", — отметил он.

Напомним, вчера, 3 мая российские силовики сообщили о якобы задержании членов украинской агентурной группы, среди которых граждане России и Украины. Было заявлено, что украинские разведчики планировали ликвидировать оккупационного главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко и повредить транспортную инфраструктуру полуострова.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина подходит к знаковому сражению для ее новейшей истории, и это все понимают.

По словам Кирилла Буданова, российская пропагандистская машина работает как эталон и возвращение полуострова под контроль Украины будет для Кремля болезненным, но терпимым.

12 апреля представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что тысячи россиян бегут из Крыма и оставляют свою недвижимость на фоне опасений украинского контрнаступления.