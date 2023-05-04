РФ в состоянии отчаяния может переступить "красную черту" по запасу ракет, — Гуменюк

На боевом дежурстве в Черном море оккупанты держат два надводных ракетоносителя и в любой момент могут приступить к атаке, отметили в Силах обороны юга.

Российские оккупанты могут в состоянии отчаяния переступить "красную черту" запаса ракет и массированно обстрелять территорию Украины. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 4 мая.

По ее словам, хоть количество российских ракетоносителей в Черном море значительно сократилось, угроза ударов все еще остается крайне высокой. То есть, в ближайшее время существует вероятность применения стратегического запаса.

По состоянию на четверг, на боевом дежурстве в Черном море остается два российских надводных ракетоносителя, общий залп которых до 16 ракет.

"16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить ту красную черту, за которой начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать", — говорится в сообщении.

Ночная атака РФ 4 мая: что говорят в Воздушных силах

В ночь на четверг российские оккупанты выпустили по Украине более двух десятков дронов-камикадзе, но украинским защитникам удалось уничтожить большую часть из них.

"Оккупанты применили до 24 ударных дронов "Shahed-136/131". На этот раз силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

Запускали их из Брянской области, а также из района Азовского моря. Для защиты украинцев использовалась авиация, зенитно-ракетные комплексы, а также мобильные огневые группы.

Напомним, 4 мая в ВСУ рассказали, могли ли ВС РФ применить баллистические ракеты во время ночного обстрела Украины. Юрий Игнат отмечает, что нужно больше времени для того, чтобы установить точные данные.