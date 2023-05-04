Уничтожил более 60 воздушных целей: командующий ВС ВСУ показал работу ЗРК IRIS-T (фото, видео)

После развертывания зенитно-ракетного комплекса экипаж находится в безопасном месте, а боевая машина выполняет задачи по уничтожению запускаемых Россией воздушных объектов.

С октября 2022 дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Украинские защитники рассказали, что эта современная техника успешно выполняет задачи и эффективно уничтожает цели. Все операторы IRIS-T являются офицерами. После развертывания зенитно-ракетного комплекса экипаж находится в безопасном месте, а боевая единица выполняет задачи по уничтожению запускаемых Россией воздушных объектов.

"Помните уже второй! Спасибо немецким партнерам! Вместе — к победе!", — сообщил Николай Олещук в Telegram.

Все были впечатлены первым применением техники. Защитники были очень удивлены, ведь комплекс быстро сбил все цели.

"Ни одна враждебная воздушная цель не доходит до своего назначения", – объяснил боец под псевдонимом "Кум".

Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе

Напомним, 30 апреля Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО Iris-T. Бундесвер передал украинским военным еще восемь грузовиков Zetros и два грузовика 8x6 с восемью раскатными контейнерами. Вся техника передана напрямую от производителей. В состав системы входит мощная пусковая установка, поражающая цель ракетами в пределах 40 км, радиолокационная станция с дальностью обзора 250 км и мобильный штаб управления. Ее называют универсальным вооружением.

Также 21 апреля Николай Олещук сообщил, что фактически украинские Силы обороны хотя и не в большом количестве, но уже имеют на вооружении западные зенитные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T и другие. Олещук отметил, что фактически украинская армия, хоть и не в большом количестве, но уже имеет вооруженные западные зенитные системы, такие как NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Он подчеркнул, что воздушным силам нужны самолеты F-16, тогда отечественная ПВО полностью перейдет на современные стандарты.