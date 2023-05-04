Потери колоссальные: из РФ на оккупированные территории приезжает все больше врачей, — ЦНС

По информации украинского подполья, захватчики создали еще одну угрозу для местного населения, которые остались без медицинской помощи. Все силы медиков уходят на раненых военных.

Россияне начали заводить на оккупированные территории все больше людей с медицинским образованием. Причина в колоссальных потерях захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 4 мая.

В частности, происходит это на территории Луганской области. Все больше врачей из Российской Федерации прибывает для того, чтобы лечить раненных оккупантов, которых крайне много.

"Так, в Хрустальный (Красный Луч) прибыли врачи из Башкортостана, а в Луганск в госпитале прибыли врачи из Московской области. Предварительно им обещают ротацию через месяц, но предыдущие бригады уже находятся на ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) 3-4 месяца без замены", — говорится в сообщении.

Главная причина, как отметили в ЦНС, большие потери противника, из-за чего пришлось значительно увеличить количество госпиталей в Луганской области.

Это приводит к еще одной угрозе, которую оккупанты создают для местного населения. Гражданским лицам не предоставляется медицинская помощь и их отправляют сразу лечиться на территорию Российской Федерации.

Еще 23 апреля в ЦНС заявляли, что большинство больниц в Донецкой области обслуживают исключительно военных Российской Федерации. Местные жители вынуждены сами справляться со своими недугами.

"Однако во многих больницах россияне продолжают запускать небольшое количество гражданских, чтобы использовать их в качестве живого щита. Ведь оккупанты боятся разворачивать большое количество полевых госпиталей из-за страха того, что местные партизаны передадут координаты силам обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая в ЦНС сообщали, что РФ на оккупированных территориях открыла фейковое "журналистское общество". Российских пропагандистов координирует приближенный к Евгению Пригожину россиянин Александр Малькевич.