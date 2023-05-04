Выгребная яма: бойцы 108 ОГШБ направили дрон-камикадзе в блиндаж оккупантов (фото)

Бойцы 108 ОГШБ показали от первого лица, как ведут и направляют боевой дрон прямо на место базирования российских оккупантов, после чего раздается масштабный взрыв.

В среду, 3 мая, бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады опубликовали кадры, на которых показано, как их боевой дрон-камикадзе ликвидирует блиндаж, в котором укрылись российские оккупанты. Об этом бойцы сообщили 3 мая на своей официальной странице в Telegram.

На кадрах видно, как боевой дрон 108 ОГШБ исследует территорию, обнаруживает блиндаж, где находится по меньшей мере около 4 российских военных, после чего стремительно направляется к месту дислокации оккупантов и детонирует.

Под публикацией бойцы горно-штурмового батальона написали: "Хотим сразу сказать что по кремлю то, к сожалению, не мы ударили. Но наш дрон-камикадзе сегодня залетел в блиндаж набитый врагами, сделав из него большую выгребную яму".

Напомним, 23 апреля украинские защитники смогли уничтожить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

Также напомним, 26 апреля бойцы мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожили в Херсонской области шесть вражеских БПЛА. Воинам удалось ликвидировать пять ударных беспилотников "Ланцет" и один "Мерлин-ВР"

1 мая бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в сотрудничестве с 100-й бригадой ТрО уничтожили танк российских оккупантов.