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Военный Фокус Российско-украинская война

Выгребная яма: бойцы 108 ОГШБ направили дрон-камикадзе в блиндаж оккупантов (фото)

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Фото: Telegram | Обнаружение блиндажа с оккупантами

Бойцы 108 ОГШБ показали от первого лица, как ведут и направляют боевой дрон прямо на место базирования российских оккупантов, после чего раздается масштабный взрыв.

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В среду, 3 мая, бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады опубликовали кадры, на которых показано, как их боевой дрон-камикадзе ликвидирует блиндаж, в котором укрылись российские оккупанты. Об этом бойцы сообщили 3 мая на своей официальной странице в Telegram.

На кадрах видно, как боевой дрон 108 ОГШБ исследует территорию, обнаруживает блиндаж, где находится по меньшей мере около 4 российских военных, после чего стремительно направляется к месту дислокации оккупантов и детонирует.

дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты Fullscreen
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты Fullscreen
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты Fullscreen
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты Fullscreen
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты Fullscreen
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты
дрон, атака, блиндаж, российские оккупанты

Под публикацией бойцы горно-штурмового батальона написали: "Хотим сразу сказать что по кремлю то, к сожалению, не мы ударили. Но наш дрон-камикадзе сегодня залетел в блиндаж набитый врагами, сделав из него большую выгребную яму".

Напомним, 23 апреля украинские защитники смогли уничтожить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

Также напомним, 26 апреля бойцы мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожили в Херсонской области шесть вражеских БПЛА. Воинам удалось ликвидировать пять ударных беспилотников "Ланцет" и один "Мерлин-ВР"

1 мая бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в сотрудничестве с 100-й бригадой ТрО уничтожили танк российских оккупантов.