Вигрібна яма: бійці 108 ВДШБ направили дрон-камікадзе до бліндажу окупантів (фото)

Бійці 108 ОГШБ показали від першої особи, як ведуть і спрямовують бойовий дрон прямо на місце базування російських окупантів, після чого лунає масштабний вибух.

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У середу, 3 травня, бійці 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади опублікували кадри, на яких показано, як їхній бойовий дрон-камікадзе ліквідує бліндаж, у якому сховалися російські окупанти. Про це бійці повідомили 3 травня на своїй офіційній сторінці у Telegram.

На кадрах видно, як бойовий дрон 108 ОГШБ досліджує територію, виявляє бліндаж, де знаходиться щонайменше близько 4 російських військових, після чого стрімко прямує до місця дислокації окупантів та детонує.

Під публікацією бійці гірничо-штурмового батальйону написали: "Хочемо одразу сказати, що по кремлю, нажаль, не ми вдарили. Але наш дрон-камікадзе сьогодні залетів у бліндаж набитий ворогами, зробивши з нього велику вигрібну яму".

Нагадаємо, 23 квітня українські захисники змогли знищити гелікоптер Мі-24 і чотири безпілотники окупантів.

Також нагадаємо, 26 квітня бійці мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищили у Херсонській області шість ворожих БПЛА. Воїнам вдалося ліквідувати п'ять ударних безпілотників "Ланцет" та один "Мерлін-ВР"

1 травня бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ у співпраці з 100-ю бригадою ТрО знищили танк російських окупантів.