Мінус ще один: українські захисники влучним ударом знищили російський танк (відео)

За інформацією прес-служби Луганської ОВА, артилеристи та бійці тероборони у співпраці змогли виявити та відстежити техніку ворога, після чого розрахували відстань та завдали удару по цілі.

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Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ у співпраці зі 100-ю бригадою ТрО знищили танк російських окупантів. Про це повідомляє офіційна прес-служба Луганської ОВА.

"Артилеристи 45-ї бригади знищили на Луганському напрямку російський танк", — зазначено у повідомленні відомства.

Прес-служба зазначає, що тепер на Луганському напрямку знищено ще один ворожий танк, а також, що артилеристи у співпраці з 100-ю бригадою тероборони змогли спільними зусиллями виявити, відстежити рух та завдати точного удару по цілі.

Нагадаємо, 26 квітня бійці 17-ї танкової бригади імені Костянтина Пєстушка захопили російський танк Т-62, який тепер виконує бойові завдання на фронті з українською національною символікою.

У суботу, 29 квітня, бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України змогли знищити два російські танки БМП-2 разом з екіпажами, а також змогли утримати оборону і не дати окупантам прорвати позиції в Луганській області.

Також нагадаємо, у суботу, 29 квітня, українські захисники за допомогою безпілотника завдали удару по позиції російських окупантів і знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор М2" та два ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска".