"Это невозможно": глава военной администрации Адеевки засомневался в эвакуации гражданских

По словам Виталия Барабаша, в городе остаются 1 778 человек, но с точки зрения законна, нереально всех вывезти.

Руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш раскритиковал заявление пресс-офицера Сил обороны на Таврическом направлении Сергея Телятицкого об эвакуации гражданских из города. Об этом Барабаш в четверг, 4 мая, рассказал Hromadske.

Как отметил глава военной администрации, несмотря на постоянные обстрелы сейчас в Авдеевке пребывают 1778 человек. Однако по его мнению, Телятицкий не разобрался в ситуации, так как с точки зрения закона нельзя эвакуировать всех без их согласия.

"Всех невозможно и нереально эвакуировать, даже с законной точки зрения. То есть нет возможности всех эвакуировать. Никакого законного механизма такого нет. Семьи с детьми — да, без проблем. Есть и постановление Кабмина", — рассказал Барабаш.

Также мэр отметил, что в Авдеевке остается один ребенок — его родители скрываются от местных властей. При этом глава ГВА подчеркнул, что эвакуация из города предусмотрена ежедневно, однако желающих пока очень мало.

"Вчера два человека вывезли, до этого несколько дней вообще никого не вывозили. Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат уезжать", — рассказал Барабаш.

Из Авдеевки хотят эвакуировать всех гражданских

Ранее начальник объединенного центра Сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил, что из-за регулярных обстрелов Вооруженных сил России из Авдеевки хотят эвакуировать все гражданское население. Причем эвакуацию хотят провести в ближайшее время. Также Телятицкий напомнил, что ранее все население вывезли из Марьинки Донецкой области.

Напомним, 2 мая сообщалось, что в охваченной боями Авдеевке Донецкой области под завалами может быть больше людей, чем считалось изначально. Спасатели не могут к ним добраться.

Ранее, 28 апреля, Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты изменили тактику захвата Авдеевки и осуществляют не менее 300 обстрелов ежедневно. В военной администрации убеждены, что таким образом россияне пытаются обрезать логистику для ВСУ.