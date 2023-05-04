Чтобы не было очередей: в Украине хотят снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет

В ведомстве отмечают, что длительное пребывание призывников на воинском учете приводит к дополнительным финансовым затратам и увеличению очередей для прохождения медкомиссии.

В Министерстве обороны Украины предлагают изменить законодательство и уменьшить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет", — говорится в пресс-релизе.

Так, в Минобороны считают, что необходимость ежегодного прибытия мужчин возрастом до 27 лет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки приводит к дополнительным финансовым затратам, очередям и увеличению нагрузки на медицинских работников. При этом призыв 27-летних мужчин на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Кроме того, длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

Напомним, 4 мая СМИ рассказали, могут ли повторно выдать повестку, если человек уже стоит на учете. Вручение повестки предусматривает требование прибыть в военкомат и стать на воинский учет, однако если человек уже стоит на учете, то к нему не должно быть дополнительных вопросов.

Также напомним, 2 мая в Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Положения втупят в силу 20 мая и продлятся еще 90 дней.