В ВСУ предсказали, что с появлением Patriot пилоты РФ будут чаще терять бомбы в Белгороде (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что у вражеских летчиков "коленки будут трястись" от мыслей о возможном контакте с американскими ЗРК. Он рассказал, какие системы составят основу противовоздушной обороны Украины.

Американские ЗРК Patriot будут влиять психологически на российских летчиков и побуждать их не доносить снаряды до границы с Украиной. Об этом заявил LIGA.net спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военный подчеркнул, что размещать Patriot вблизи границы нельзя, ведь в таком случае комплексы становятся "легкой добычей" для артиллерии РФ.

"Потому что разведывательные беспилотники никуда не деваются, они всегда будут следить сверху. Их хоть и уничтожают, но они есть. Так же есть у врага и космическая разведка, и радиолокационная разведка, и агентурная разведка — они будут пытаться определить местоположение, особенно западных, систем ПВО", — объяснил Игнат.

Спикер отметил, что американские ЗРК нужно размещать в отдалении и защищать малым ПВО. Тем не менее он заверил, что Patriot все равно может стать "действенным аргументом" на определенных направлениях для влияния на вражескую авиацию.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже колени будут трястись. Он будет реагировать на эти потребности — внутренний моральный фактор и фактор самосохранения банальный. Он будет думать: "Может, я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 километров, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде. Но если комплексы начнут еще их уничтожать — это будет вообще. И я думаю, это произойдет", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Patriot нужно больше, ведь линия боестолкновения с врагом длинная. Спикер сообщил, что дальность этих комплексов составляет от 100 до 150 километров.

"Но это и так много, потому что сейчас у нас есть максимальная дальность С-300 до 75 километров. С пониманием, что ее нужно держать на расстоянии от границы", — отметил Игнат.

Военный подчеркнул, что в Украине кроме Patriot требуется больше систем "земля-воздух" SAMP/T, а также ЗРК средней дальности NASAMS и IRIS-T. Эти четыре системы, по словам Игната, будут составлять основу ПВО Воздушных сил, которую будут усиливать ПВО Сухопутных войск.

Комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната (о ЗРК Patriot — с 5:28)

Напомним, 4 мая Владимиру Зеленскому на военной базе в Нидерландах показали вооружение, которое страна предоставляет Украине. В частности, нидерландские партнеры должны поставить защитникам ЗРК Patriot.

Также 4 мая Командование Объединенных Сил Вооруженных сил Украины рассказало о ликвидации вражеского дрона-разведчика. Защитников шокировала конструкция "уникального" БПЛА.