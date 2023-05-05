Путин смирился, что не может захватить всю Украину, и строит новые планы, — разведка США

По словам главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, глава Кремля хочет сосредоточиться на том, чтобы укрепить свой контроль на уже оккупированных территориях Украины, а также добиться того, чтобы страна не стала членом НАТО.

Президент России Владимир Путин поумерил свои амбиции относительно Украины. По крайней мере, на ближайшее время. Он осознает, что захватить ее полностью не получится. Об этом рассказала глава Национальной разведки США Аврил Хейнс, пишет CNN.

По ее словам, глава Кремля хочет сосредоточиться на том, чтобы укрепить свой контроль на уже оккупированных территориях Украины, а также добиться того, чтобы страна не стала членом НАТО. Правда, маловероятно, что конструктивные переговоры смогут начаться в этом году.

Она заявила, что войска РФ готовят оборонительные сооружения в ожидании контрнаступления ВСУ.

Также Хейнс отметила, что РФ уже не сможет провести значительную наступательную операцию в 2023 году из-за нехватки боеприпасов и живой силы.

"Фактически, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов помимо существующих поставок из Ирана и других стран, им будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции", — заявил Хейнс.

Напомним, что ранее Хейнс также заявила, что Россия скорее всего не станет применять ядерное оружие против Украины. Она призвала Москву проявить сдержанность, даже несмотря на тяжелые потери, понесенные РФ в войне против Украины.

"Это очень маловероятно, такова наша текущая оценка", — сказала она.

Кроме того, сообщалось, что в РФ репетируют ядерный удар после атаки БПЛА на Кремль. По данным Западного военного округа России, в учениях было задействовано около 100 военнослужащих, а также порядка 20 единиц военной и специальной техники.