"Уже набирают личный состав": МЧС РФ готовится к боевым действиям в двух регионах России, — ЦНС

В Центре национального сопротивления заявили, что в Москве считают, что в Калининградской области и на Северном Кавказе есть опасность активизации военный действий.

Россияне готовятся к общественной обороне в Калининградской области, а также на Кавказе. Министерство чрезвычайных ситуация РФ расширяет ряд спасателей для организации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что в Москве считают, что в Калининградской области и на Северном Кавказе есть опасность активизации военный действий. Поэтому там начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны.

"В настоящее время оккупанты активно набирают личный состав в спасательные военные формирования МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны", — говорится в сообщении.

В материале также говорится, что у россиян есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины. Так, большинство сотрудником МЧС России предпочитают брать командировки именно в Калининград, а также на Кавказ, если им предоставляют выбор.

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