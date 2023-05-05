США с Австралией могут объявить о пакете помощи для Украины: что получат ВСУ – СМИ

Украина, утверждают журналисты, официально направили запрос на артиллерию, боеприпасы и броневики Hawkei.

В конце мая США и Австралия могут объявить общий пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Австралийские издания утверждают, что до конца текущего месяца ожидается, что Соединенные Штаты могут объявить новый пакет военной помощи совместно с Австралией. Стороны вместе работают над подготовкой помощи, утверждают журналисты. Это будет отражением соглашения Канберры с Парижем о совместном производстве боеприпасов для отражения полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы являемся большими сторонниками украинских усилий по отражению российским захватчикам, и это будет отражено в бюджете", — заявил министр финансов Джим Чалмерс.

9 мая министр Чалмерс представит бюджет на следующий финансовый год. Отмечается, что Украина направила запрос по поставкам броневиков Hawkei, артиллерию и боеприпасы. Перед этим сотни австралийцев украинского происхождения проводили акции в поддержку поставок оружия Украине, включая Hawkei.

Hawkei – это австралийский многоцелевой броневик, созданный на базе Land Rover. Машину производят в Австралии с 2016 года. Ее максимальная скорость составляет 130 км/ч, а бронирование соответствует стандарту STANAG 4569 1 уровня (выдержит пулю 7,62 мм на расстоянии от 30 метров, взрыв ручной гранаты и осколки от артиллерии). Также машина имеет V-образное дно, чтобы лучше противостоять подрывам на бомбах.

Напомним, 3 мая США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов, в который войдут боеприпасы и ракеты.

3 мая Евросоюз согласовал единый механизм закупки боеприпасов для украинских военных. Киеву передадут боеприпасов на 1 млрд евро со своих складов, а еще 1 млрд уйдет на дальнейшие закупки.