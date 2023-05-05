"Ищут причины, чтобы уйти": в ВСУ отреагировали на заявление Пригожина о Бахмуте

По словам спикера Восточной группировки Сергея Череватого, "вагнеровцы" испытывают на Донбассе не боеприпасный голод, а человеческий. Им катастрофически не хватает людей.

В Вооруженных силах Украины отреагировали на заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что тот собирается вывести своих бойцов из Бахмута 10 мая. Свое мнение на этот счет высказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии ВВС 5 мая.

По его словам, заявления россиян могут иметь собственную цель и совершенно не соответствовать действительности. Делается это с двух причин: у "вагнеровцев" заканчивается человеческий резерв, а между Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ продолжается внутреннее противостояние.

"В течение многих месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание. За эти сутки уничтожены 137 окупантов, 202 ранены, они несут большие потери. Следовательно, они ищут причины, чтобы уйти", — говорится в сообщении.

При этом, Сергей Череватый считает, что на самом деле у ЧВК "Вагнер" не боеприпасный голод, а человеческий. Глава Минобороны Сергей Шойгу не отправляет им на подмогу людей в таком количестве, которое хотелось бы увидеть Евгению Пригожину.

В ВСУ также считают, что несмотря на заявления о передаче позиций, "вагнеровцы" продолжат атаковать ВСУ. Только за последние сутки зафиксировано 43 боестолкновения и 520 обстрелов различными калибрами.

"Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая", — говорится в сообщении.

Заявление Евгения Пригожина: ЧВК "Вагнер" собираются покинуть Бахмут

В пятницу, 5 мая в сети появилось видео записанное Евгением Пригожиным. Он заявил, что его бойцы собираются покинуть город Бахмут в Донецкой области 10 мая, так как у них отсутствуют боеприпасы.

"Официально обращаюсь к начальнику генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнер", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", — говорится в сообщении.

При этом, отдельно он заявил, что нехватка боеприпасов на уровне 70%, что приводит к большим потерям среди личного состава. Дата 10 мая была выбрана для того, чтобы якобы дать россиянам спокойно провести День Победы.

Напомним, что утром 5 мая глава ЧВК "Вагнер" обнародовал видео с ликвидированными в Бахмуте российскими оккупантами и истерическим тоном обвинил в их гибели министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.