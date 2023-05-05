Оккупанты заявили об "эвакуации" украинцев из оккупированной части Запорожской области (карта)
Представитель оккупационных властей региона обвинил "киевских преступников" в обстрелах и сообщил о "временном перемещении" жителей 18 населенных пунктов.
Российские захватчики "эвакуируют" местных жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Украины. Об этом 5 мая сообщил в соцсетях представитель оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий.
Запланированную "эвакуацию" населения оккупанты презентуют как "мероприятие по усилению безопасности" и объясняют усилением обстрелов якобы со стороны украинских сил. По словам Балицкого, вывозить будут семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов и пациентов медицинских учреждений.
В посте указано 18 населенных пунктов, жителей которых планируют "эвакуировать":
- Тимошовка;
- Смирново;
- Тарасовка;
- Орлянское;
- Молочанск;
- Бильмак;
- Пришиб;
- Токмак;
- Малая Белозерка;
- Васильевка;
- Великая Белозерка;
- Днепрорудное;
- Михайловка;
- Каменка-Днепровская;
- Энергодар;
- Пологи;
- Конские Раздоры;
- Розовка.
"Временное перемещение будет организовано в пределах региона", — заявил Балицкий.
Что говорят об "эвакуации" жителей Запорожской области в Украине?
5 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в соцсетях, что оккупанты предупредили жителей населенных пунктов Пологи, Токмак и Молочанск о срочной "эвакуации" из-за "обострения на линии боестолкновения".
"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей РФ, мы уже видели", – подчеркнул Федоров.
Позже мелитопольский мэр добавил, что паника наблюдается и в Энергодаре.
"Там оккупанты приказали быстро забирать детей из детсадов", — передал чиновник.
Представитель оккупационных властей обвинил в уровне опасности в прифронтовых населенных пунктах "киевских преступников".
Напомним, 4 мая руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что ВС РФ нанесли более 112 ударов по области в течение суток. По его словам, ночью враг бил по Запорожью с ЗРК С-300.
Ранее, 3 мая ночью, оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в городе в результате атаки разрушен один частный дом, еще два сильно повреждены.