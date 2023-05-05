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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты заявили об "эвакуации" украинцев из оккупированной части Запорожской области (карта)

Фото: РБК | Оккупанты планируют "эвакуировать" жителей Запорожской области

Представитель оккупационных властей региона обвинил "киевских преступников" в обстрелах и сообщил о "временном перемещении" жителей 18 населенных пунктов.

Российские захватчики "эвакуируют" местных жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Украины. Об этом 5 мая сообщил в соцсетях представитель оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий.

Запланированную "эвакуацию" населения оккупанты презентуют как "мероприятие по усилению безопасности" и объясняют усилением обстрелов якобы со стороны украинских сил. По словам Балицкого, вывозить будут семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов и пациентов медицинских учреждений.

В посте указано 18 населенных пунктов, жителей которых планируют "эвакуировать":

  • Тимошовка;
  • Смирново;
  • Тарасовка;
  • Орлянское;
  • Молочанск;
  • Бильмак;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Малая Белозерка;
  • Васильевка;
  • Великая Белозерка;
  • Днепрорудное;
  • Михайловка;
  • Каменка-Днепровская;
  • Энергодар;
  • Пологи;
  • Конские Раздоры;
  • Розовка.
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"Временное перемещение будет организовано в пределах региона", — заявил Балицкий.

Что говорят об "эвакуации" жителей Запорожской области в Украине?

5 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в соцсетях, что оккупанты предупредили жителей населенных пунктов Пологи, Токмак и Молочанск о срочной "эвакуации" из-за "обострения на линии боестолкновения".

"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей РФ, мы уже видели", – подчеркнул Федоров.

Позже мелитопольский мэр добавил, что паника наблюдается и в Энергодаре.

"Там оккупанты приказали быстро забирать детей из детсадов", — передал чиновник.

Представитель оккупационных властей обвинил в уровне опасности в прифронтовых населенных пунктах "киевских преступников".

Напомним, 4 мая руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что ВС РФ нанесли более 112 ударов по области в течение суток. По его словам, ночью враг бил по Запорожью с ЗРК С-300.

Ранее, 3 мая ночью, оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в городе в результате атаки разрушен один частный дом, еще два сильно повреждены.