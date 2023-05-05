Для борьбы с очередями: Минобороны Украины запустило электронную запись к врачам (фото)

Пока новый сервис доступен в тестовом режиме в ряде крупных городов Украины, но к концу мая в ведомстве планируют полностью перейти на онлайн-систему.

Министерство обороны Украины вводит систему электронной записи на прием к врачам при прохождении военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Уже известно, как будет выглядеть интерфейс системы электронной записи в медучреждения.

Скриншот интерфейса электронной очереди

Начальник медицинской части, пояснила замминистра, сможет выбрать дату и нужное время для прохождения военнослужащими медосмотра. Не понадобится больше ждать в очередях, т.к. можно будет прийти в точно назначенное время.

Пока онлайн-сервис запущен в тестовом режиме и доступен в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Виннице, где сейчас больше всего проходят ВВК.

В будущем, согласно планам Минобороны, в течение мая все военно-врачебные комиссии должны будут перейти на работу по электронной записи.

Напомним, что стало известно, могут ли повторно выдать повестку, если человек уже встал на учет. Раздача повесток на блокпостах не считается нарушением законодательства. По советам юристов, в командировки лучше брать полный комплект документов.

Сообщалось также о том, кто точно не подлежит призыву при всеобщей мобилизации. В законодательстве предусмотрены исключения для военнообязанных лиц, которые при некоторых условиях не призываются в армейские ряды.