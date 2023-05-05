Воевал с января за ЧВК "Вагнер": в Бахмуте погиб сценарист "Битвы за Севастополь"

Один из сценаристов российско-украинского фильма о событиях Второй мировой войны получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Его тело было идентифицировано по татуировкам.

О смерти сценариста Леонида Корина еще 1 мая сообщил в соцсетях его друг российский кинорежиссер Павел Дроздов.

"Сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память", — написал он.

Уже 5 мая журналисты "ТАСС" выяснили детали гибели Корина, взяв комментарий у представителя оккупационных сил Донецкой области.

Собеседник рассказал, что сценарист погиб во время штурма в Бахмуте и воевал в составе российской ЧВК "Вагнер" как доброволец.

Также 5 мая журналисты "ФАН" добавили со ссылкой на собственные источники, что Корин имел позывной "Волком" и был помощником пулеметчика в разведывательном взводе.

По данным "ФАН", Корин воевал с 11 января этого года и погиб 29 марта "во время штурма ангаров". Оккупанты попали под артиллерийский обстрел, и сценарист получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. В СМИ сообщили, что его тело удалось идентифицировать только недавно — по татуировкам.

Корин работал над украинско-российской кинолентой 2015 года "Битва за Севастополь".

Напомним, 5 мая заместительница главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов ЧВК "Вагнер". Она рассказала, что из-за любви к символизму оккупанты вероятно будут продолжать попытки захватить город до 9 мая.

Также 5 мая телеканал Freedom обнародовал кадры обстрела ВС РФ. Журналисты общались с защитниками, когда враг нанес удар из минометов.