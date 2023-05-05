Шойгу намеренно истощает силы ЧВК "Вагнер": в ЦНС назвали причину

Представители украинского подполья считают, что конфликт между военно-политическими элитами России вышел на новый этап.

Заявление Евгения Пригожина о якобы уходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута говорит об усугублении его конфликта с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 5 мая.

Авторы публикации отметили, что в прошлом месяце Евгений Пригожин начал информационную кампанию, основанную на выводе бойцов ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Уже тогда предприниматель критически высказывался в сторону Минобороны РФ и его главы.

По мнению представителей подполья, заявление Пригожина о якобы уходе "вагнеровцев" из Бахмута говорит о том, что конфликт между российскими военно-политическими элитами вышел на новый уровень.

"Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассматривали "Вагнер", как пушечное мясо. В то же время, позиция Шойгу относительно не поставки боеприпасов для "вагнеровцев" прежде всего связана с личным конфликтом с Пригожим в борьбе за влияние в Кремле", — заявили в ЦНС.

В источнике также указали на то, что нехватка снарядов — не единственная проблема ЧВК "Вагнер". Пригожину также ограничили возможность пополнять личный состав новыми кадрами, так как Путин видит угрозу в росте отдельных военных формирований.

"Минобороны России системно истощало "Вагнер", чтобы существенно уменьшить потенциал ЧВК, что за собой ведет и ослабление влияния самого Пригожина", — считают в подполье.

Напомним, что 5 мая Евгений Пригожин записал видео, в котором показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова. По его словам, дефицит боеприпасов у ЧВК "Вагнер" достигает 70%.

В тот же день, основатель ЧВК "Вагнер" обратился с речью к командованию ВС РФ, заявив, что "вагнеровцы" вынуждены передать позиции в Бахмуте подразделениям Министерства обороны РФ и вывести остатки своих подразделений в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны".

Мы также писали о том, что 5 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об уничтожении украинскими военными места хранения боеприпасов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.