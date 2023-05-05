"Это трагедия": делегация Конгресса США и члены Хельсинской комиссии посетили Бучу (фото)

По словам представителей комиссии США, мир должен знать и помнить о трагедии в Буче, чтобы люди понимали какая цена стоит на кону. Посол Америки пообещал помочь привлечь к ответственности всех, кто стоит за похищением украинских детей.

В пятницу, 5 мая, делегация Конгресса США с членами Хельсинской комиссии в составе посетила пострадавшую от вражеской оккупации Бучу в Киевской области. Об этом сообщает издание "Укринформ".

В составе делегации были глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер и член делегации Стивен Коэн, которые почтили память погибших от российской агрессии украинцев в Буче минутой молчания и возложением цветов. Члены делегации также посмотрели фотографии города, сделанные сразу же после его освобождения и пообщались с людьми, ставшими жертвами преступлений оккупантов.

"Американцам важно знать об ужасах, которые здесь произошли, и получить воодушевление от народа Украины в противостоянии, в двухпартийной работе республиканцев и демократов в Конгрессе, поддерживающих победу народа Украины, то есть восстановление территориальной целостности", — заявил глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.

Фото: "Укринформ"

В свою очередь посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что мир должен знать о человеческом измерении этой трагедии, чтобы люди понимали какая цена стоит на кону. Он подчеркнул, что США продолжать помогать Украине обеспечить ответственность за каждого депортированного в РФ украинского ребенка и продолжат работать с Киевом для воссоединения семей и помощи пострадавшим от агрессии России.

"Это о свободе – не просто о принципах. Это о достоинстве, о том, что правильно в этом мире. То, что мы увидели сегодня, очень эмоционально", — подчеркнул он.

Посол США отметил, что отчет, опубликованный в рамках "московского механизма" ОБСЕ о депортации в Россию украинских детей показывает серьезные нарушения Женевской конвенции, является не только военным преступлением, но и преступлением против человечности. Карпентер заявил, что вовлеченные в преступную деятельность россияне должны знать, что они понесут ответственность за каждого ребенка, которого забрали из семьи.

Напомним, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках необъявленного визита в Киев посетил Бучу, которая в начале полномасштабной войны находилась в оккупации. Столтенберг был глубоко поражен увиденным в пострадавшем от российской агрессии городе.

Также напомним. что в начале апреля Генсек НАТО заявил, что Россия ответственна за произошедшее в Буче и других городах киевской области, которые больше месяца находились под контролем российских военных.