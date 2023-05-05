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Военный Фокус Российско-украинская война

"Это трагедия": делегация Конгресса США и члены Хельсинской комиссии посетили Бучу (фото)

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Фото: "Укринформ"

По словам представителей комиссии США, мир должен знать и помнить о трагедии в Буче, чтобы люди понимали какая цена стоит на кону. Посол Америки пообещал помочь привлечь к ответственности всех, кто стоит за похищением украинских детей.

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В пятницу, 5 мая, делегация Конгресса США с членами Хельсинской комиссии в составе посетила пострадавшую от вражеской оккупации Бучу в Киевской области. Об этом сообщает издание "Укринформ".

В составе делегации были глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер и член делегации Стивен Коэн, которые почтили память погибших от российской агрессии украинцев в Буче минутой молчания и возложением цветов. Члены делегации также посмотрели фотографии города, сделанные сразу же после его освобождения и пообщались с людьми, ставшими жертвами преступлений оккупантов.

"Американцам важно знать об ужасах, которые здесь произошли, и получить воодушевление от народа Украины в противостоянии, в двухпартийной работе республиканцев и демократов в Конгрессе, поддерживающих победу народа Украины, то есть восстановление территориальной целостности", — заявил глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.

делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
Фото: "Укринформ"
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия Fullscreen
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия
делегация, сша, буча, визит, конгресс сша, комиссия

В свою очередь посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что мир должен знать о человеческом измерении этой трагедии, чтобы люди понимали какая цена стоит на кону. Он подчеркнул, что США продолжать помогать Украине обеспечить ответственность за каждого депортированного в РФ украинского ребенка и продолжат работать с Киевом для воссоединения семей и помощи пострадавшим от агрессии России.

"Это о свободе – не просто о принципах. Это о достоинстве, о том, что правильно в этом мире. То, что мы увидели сегодня, очень эмоционально", — подчеркнул он.

Посол США отметил, что отчет, опубликованный в рамках "московского механизма" ОБСЕ о депортации в Россию украинских детей показывает серьезные нарушения Женевской конвенции, является не только военным преступлением, но и преступлением против человечности. Карпентер заявил, что вовлеченные в преступную деятельность россияне должны знать, что они понесут ответственность за каждого ребенка, которого забрали из семьи.

Напомним, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках необъявленного визита в Киев посетил Бучу, которая в начале полномасштабной войны находилась в оккупации. Столтенберг был глубоко поражен увиденным в пострадавшем от российской агрессии городе.

Также напомним. что в начале апреля Генсек НАТО заявил, что Россия ответственна за произошедшее в Буче и других городах киевской области, которые больше месяца находились под контролем российских военных.