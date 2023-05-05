"Це трагедія": делегація Конгресу США та члени Гельсінської комісії відвідали Бучу (фото)

За словами представників комісії США, світ має знати та пам'ятати про трагедію у Бучі, щоб люди розуміли яка ціна стоїть на кону. Посол Америки пообіцяв допомогти притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за викраденням українських дітей.

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У п'ятницю, 5 травня, делегація Конгресу США з членами Гельсінської комісії у складі відвідала потерпілу від ворожої окупації Бучу на Київщині. Про це повідомляє видання "Укрінформ".

У складі делегації були голова Гельсінської комісії Джо Вілсон, посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер та член делегації Стівен Коен, які вшанували пам'ять загиблих від російської агресії українців у Бучі хвилиною мовчання і покладанням квітів. Члени делегації також переглянули фото міста, зроблені одразу після його звільнення та поспілкувалися з людьми, які стали жертвами злочинів окупантів.

"Американцям важливо знати про жахіття, яке тут сталося, і отримати наснагу від народу України в протистоянні, у двопартійній роботі республіканців і демократів у Конгресі, які підтримують перемогу народу України, тобто відновлення територіальної цілісності", — заявив голова Гельсінської комісії Джо Вілсон.

Зі свого боку, посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер зазначив, що світ має знати про людський вимір цієї трагедії, щоб люди розуміли, яка ціна стоїть на кону. Він підкреслив, що США продовжуватимуть допомагати Україні забезпечити відповідальність за кожну депортовану в РФ українську дитину і продовжать працювати з Києвом для возз'єднання сімей і допомоги постраждалим від агресії Росії.

"Це про свободу — не просто про принципи. Це про гідність, про те, що правильно в цьому світі. Те, що ми побачили сьогодні, є дуже емоційним", — підкреслив він.

Посол США зазначив, що звіт, опублікований у межах "московського механізму" ОБСЄ про депортацію до Росії українських дітей, показує серйозні порушення Женевської конвенції, є не лише військовим злочином, а й злочином проти людяності. Карпентер заявив, що залучені до злочинної діяльності росіяни повинні знати, що вони відповідатимуть за кожну дитину, яку забрали з сім'ї.

Нагадаємо, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у межах неоголошеного візиту до Києва відвідав Бучу, яка на початку повномасштабної війни перебувала в окупації. Столтенберг був глибоко вражений побаченим у місті, що постраждало від російської агресії.

Також нагадаємо, що на початку квітня Генсек НАТО заявив, що Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі та інших містах Київської області, які понад місяць перебували під контролем російських військових.