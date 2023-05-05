Представитель российского Минобороны Игорь Кириллов сказал, что якобы в американском Минэнерго обещали Украине помочь в восстановлении научно-исследовательских программ "двойного значения".

Министерство энергетики США якобы вербовало в Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армии РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, как известно из материала "РИА Новости".

Представитель вражеского Минобороны заявил, что Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория Минэнерго США работала в Украине для проекта "Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения".

По словам Кириллова, директор управления научных исследований американского министерства Джон Стивен Бинкл якобы заявил 4 апреля прошлого года, что американцы будут способствовать возобновлению свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения. Это якобы должно было произойти по возвращении специалистов.

В Минобороны РФ выяснили, что главным фигурантом в реализации проектов США на территории Украины был бывший сотрудник упомянутой лаборатории Ричард Веллер. Кириллов сообщил, что Веллер якобы курировал украинские проекты по изучению болезней, способных передаваться людям от животных.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин заявлял, что Пентагон якобы создал десятки биолабораторий по изучению специфики опасных заболеваний. По его словам, на территории Украины разрабатывали "компоненты биологического оружия".

В марте этого года в Госдуме РФ утверждали, что на территории Украины под видом американских лабораторий размещали военные объекты НАТО.