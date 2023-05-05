"Меня поразила циничность": РФ отказалась забрать своих погибших, – Резников (видео)

По словам главы Минобороны Украины, на прошлогодних переговорах в Беларуси Москва оценила свои потери в 10-30 человек, в то время как настоящая цифра достигла 3000.

Делегация Российской Федерации отказалась забирать тела своих погибших военнослужащих с территории Украины во время переговоров в Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Меня поразила циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах, мы уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Это уже много", — сказал министр.

Резников припомнил, как спросил у российских переговорщиков, как они собираются эвакуировать своих погибших, чтобы близкие могли их похоронить. С этой целью глава украинского оборонного ведомства предложил обратиться к Красному кресту.

Как отмечает министр, члены делегации РФ отвергли его предложение, заявив, что они "не подтверждают" названое количество потерь. По версии Москвы, на тот момент в Украине погибло от 10 до 30 россиян.

"Я говорю, вы то может не подтверждаете, но 3000 ваших тел гниют на нашей земле", — вспоминает Резников.

Алексей Резников рассказал о переговорах в Беларуси

Спустя несколько недель председатель Минобороны Украины встретился в Киеве с главой Красного Креста Петером Маурером, недавно вернувшимся из Москвы.

Маурер рассказал, что министр и замминистра обороны РФ, вероятно, знают о больших потерях, однако вряд ли они доносят эту информацию высшему руководству страны, так как боятся и не хотят быть "киллер-месседжерами".

Резников также добавил, что на тот момент Путин мог не знать о масштабе потерь, однако сейчас скрыть эту информацию сложнее.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ от 29 апреля, потери ВС РФ превысили 190 тысяч человек. При этом настоящая цифра может быть выше официальных данных.

Еще мы писали о том, что 2 мая издание The Washington Post опубликовало заключение Белого дома, согласно которому количество убитых и раненых российских военнослужащих в Украине резко возросло в последние месяцы.