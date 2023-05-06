Думал, что в глубоком тылу: Резников рассказал, как ВСУ взяли в плен российского генерала

Из-за того, что подчиненные вовремя не проинформировали военачальника о ситуации в регионе, он поехал в те места, которые украинские военные уже успели деоккупировать.

Генерал ВС РФ из-за страха подчиненных ъперед стоящим выше руководством попал в плен к украинским военным. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Дмитрию Комарову, которое вышло на экраны 5 мая.

"Российские военные по меньшей мере два дня не докладывают своему руководству об утраченных территориях, чтобы им не прилетело", — рассказал Резников.

Из-за этого у оккупантов много проблем, так как они дезинформированы и не владеют в полной мере необходимой информацией.

Как иллюстрацию к своему комментарию министр обороны Украины привел случай с генералом ВС РФ, которого украинские военные взяли в плен во время осеннего контрнаступления в 2022 году.

Российский генерал, отвечающий за логистику, был уверен, что украинские военные стоят за несколько десятков километров от его местонахождения. Также военный думал, что он с колонной автомобилей едет уже по глубокому тылу. А линия фронта расположена от него в 60 километрах.

Поэтому генерал ВС РФ испытал шок, когда его колонну притормозили бойцы ВСУ и сдался в плен.

Напомним, в сентябре 2022 года СМИ писали о том, что чиновники в России стали больше пить из-за войны в Украине. Госслужащие заливают стресс из-за трудностей от военного вторжения РФ и ударов западных санкций. Масштабы пьянства уже беспокоят Владимира Путина.

Кроме того в марте 2022 года расследователи Bellingcat пришли к выводу, что президент России Владимир Путин не владеет точной информацией о том, что сейчас происходит на линии фронта. По словам расследователя Христо Грозева, президент РФ находится в информационном вакууме, а ближайшее окружение Путина даже не знало о планах российского лидера напасть на Украину.