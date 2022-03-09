Путину не докладывают о провалах российской армии в Украине, — Bellingcat (видео)

По словам расследователя Христо Грозева, президент РФ находится в информационном вакууме, а ближайшее окружение Путина даже не знало, что он готовит полномасштабное вторжение в Украину.

Президенту России Владимиру Путину не сообщают о военных провалах российской армии на территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, российская пропаганда успешно работает на внутренних потребителей, но на международном уровне — нулевая эффективность.

Христо Грозев утверждает, что президент РФ Владимир Путин находится в информационном вакууме и ближайшее окружение не докладывает главе государства о поражениях и провалах в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

"До Путина не доходит полная картина провала. С другой стороны, внутренние источники все больше готовы рассказывать. В частности, они вчера поделились тем, когда Путина проинформировали, что восемь ракет были выстрелены по Виннице — президент РФ был взбешен. Ведь ранее ему сообщали, что эти ракеты очень ценны", — продолжил журналист-расследователь в эфире телемарафона.

Представитель Bellingcat также уверен, что Владимиру Путину не рассказывают о том, как вторжение объединило украинцев, которые продолжают противостоять оккупационным войскам.

Более того, как утверждает Грозев, ближайшее окружение президента РФ не было готово к тому, что Кремль планирует начать широкомасштабные боевые действия в Украине.

Стоит отметить, что в ходе телемарафона расследователь Bellingcat также назвал самое слабое место армии Российской Федерации, которая сейчас участвует в войне. По мнению Христо Грозева, у захватчиков образовалась серьезная дыра в снабжении, поскольку Кремль рассчитывал завершить свою "военную операцию" всего за 8 дней.

[ + – ] Путину не докладывают о провалах армии РФ в Украине, - Христо Грозев

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев оценил потери армии РФ в Украине. По его словам, Россия с 24 февраля по 4 марта могла потерять до 10 тысяч своих военнослужащих, задействованных в полномасштабном вторжении. Расследователь отметил, что Кремль в 10 раз уменьшает реальные цифры, поэтому заявления Генштаба ВСУ о потерях оккупантов могут быть правдоподобными.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходит 14-й день войны в Украине и на каких направлениях российские войска продолжают совершать военные преступления.