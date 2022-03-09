Путіну не повідомляють про провали російської армії в Україні, — Bellingcat (відео)

За словами розслідувача Христа Грозева, президент РФ перебуває в інформаційному вакуумі, а найближче оточення Путіна навіть не знало, що він готує повномасштабне вторгнення в Україну.

Президенту Росії Володимиру Путіну не повідомляють про військові провали російської армії на території України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, російська пропаганда успішно працює на внутрішніх споживачів, але на міжнародному рівні — нульова ефективність.

Христо Грозев стверджує, що президент РФ Володимир Путін перебуває в інформаційному вакуумі й найближче оточення не повідомляє главі держави про поразки й провали в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

"До Путіна не доходить повна картина провалу. З іншого боку, внутрішні джерела все більше готові розповідати. Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет випустили по Вінниці, — президент РФ розлютився. Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні", — продовжив журналіст-розслідувач в ефірі телемарафону.

Представник Bellingcat також упевнений, що Володимиру Путіну не розповідають, як вторгнення об'єднало українців, які продовжують протистояти окупаційним військам.

Щобільше, як стверджує Грозев, найближче оточення президента РФ не було готовим до того, що Кремль планує розпочати широкомасштабні бойові дії в Україні.

Варто зазначити, що під час телемарафону розслідувач Bellingcat також назвав найслабше місце армії Російської Федерації, яка зараз бере участь у війні. На думку Христа Грозева, в загарбників утворилася серйозна дірка в постачанні, оскільки Кремль розраховував завершити свою "військову операцію" лише за 8 днів.

[ + – ] Путіну не повідомляють про провали армії РФ в Україні, — Христо Грозев

Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев оцінив втрати армії РФ в Україні. За його словами, Росія з 24 лютого до 4 березня могла втратити до 10 тисяч своїх військовослужбовців, залучених у повномасштабному вторгненні. Розслідувач зазначив, що Кремль зменшує у 10 разів реальні цифри, тому заяви Генштабу ЗСУ про втрати окупантів можуть бути правдоподібними.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як проходить 14-й день війни в Україні та на яких напрямках російські війська продовжують скоювати військові злочини.