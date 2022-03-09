Bellingcat: Росія обстріляла аеропорт у Вінниці найдорожчими ракетами

Президент Росії буквально розлютився, коли дізнався, що по аеропорту випустили ракети "Калібр". Таких боєприпасів у ворога залишилося трохи більше тисячі штук.

Президент Росії Володимир Путін буквально розізлився, коли дізнався, що російські військові обстріляли аеропорт у Вінниці найдорожчими в РФ ракетами. Про це сказав медіаексперт та керівник видання Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телемарафону, його процитувало агентство "Укрінформ".

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За його словами, ракет, які випустили аеропортом, залишилося на озброєнні в окупанта не більше тисячі штук.

"Путін був розлючений, тому що йому доповідали, що ці ракети найцінніші", — зазначив експерт.

[ + – ] Снаряди могли прилетіти в аеропорт з Придністров'я

Грозєв впевнений, що президенту РФ не повідомляють повну картину про провали його армії в Україні, оскільки підлеглі бояться озвучувати таку інформацію.

"Наприклад, той факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських військових, найімовірніше, не доноситься до нього", – припустив розслідувач.

Пропагандистська машина РФ, на думку Грозєва, дуже ефективно працює всередині країни, але в Європі вже не залишилося жодної нормальної людини, яка повірила б у ці фейки.

Як розбомбили аеропорт у Вінниці

Ворожа артилерія вдарила по аеропорту поряд із селом Гавришівка Вінницького району 6 березня цього року. Снаряди могли прилетіти з Придністров'я. За даними Міноборони Молдови, їх випустив російський корабель у Чорному морі.

Внаслідок обстрілу спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів на площі близько 1 тис. км. З-під завалів дістали чотирьох людей, одна загинула.

Поблизу аеропорту є військова база, на ній не було військової техніки, оскільки її ремонтують.

[ + – ] По аеропорту у Вінниці випустили ракети "Калібр"

Армія Росії стріляла по аеропорту у Вінниці крилатими ракетами "Калібр".

Через постійні ракетні обстріли та авіаудари президент України Володимир Зеленський вимагає від США та військового блоку НАТО закрити небо над Україною.

Північноатлантичний Альянс відмовляється це зробити і заявляє, що запровадження безпольотної зони означатиме участь НАТО у війні з Росією.

Фокус раніше писав, що станом на 7 березня 2022 року РФ направила в Україну близько 100% військової сили, яку раніше розмістила на кордоні.