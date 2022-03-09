Bellingcat: Росія обстріляла аеропорт у Вінниці найдорожчими ракетами
Президент Росії буквально розлютився, коли дізнався, що по аеропорту випустили ракети "Калібр". Таких боєприпасів у ворога залишилося трохи більше тисячі штук.
Президент Росії Володимир Путін буквально розізлився, коли дізнався, що російські військові обстріляли аеропорт у Вінниці найдорожчими в РФ ракетами. Про це сказав медіаексперт та керівник видання Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телемарафону, його процитувало агентство "Укрінформ".
За його словами, ракет, які випустили аеропортом, залишилося на озброєнні в окупанта не більше тисячі штук.
"Путін був розлючений, тому що йому доповідали, що ці ракети найцінніші", — зазначив експерт.
Грозєв впевнений, що президенту РФ не повідомляють повну картину про провали його армії в Україні, оскільки підлеглі бояться озвучувати таку інформацію.
"Наприклад, той факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських військових, найімовірніше, не доноситься до нього", – припустив розслідувач.
Пропагандистська машина РФ, на думку Грозєва, дуже ефективно працює всередині країни, але в Європі вже не залишилося жодної нормальної людини, яка повірила б у ці фейки.
Як розбомбили аеропорт у Вінниці
Ворожа артилерія вдарила по аеропорту поряд із селом Гавришівка Вінницького району 6 березня цього року. Снаряди могли прилетіти з Придністров'я. За даними Міноборони Молдови, їх випустив російський корабель у Чорному морі.
Внаслідок обстрілу спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів на площі близько 1 тис. км. З-під завалів дістали чотирьох людей, одна загинула.
Поблизу аеропорту є військова база, на ній не було військової техніки, оскільки її ремонтують.
Армія Росії стріляла по аеропорту у Вінниці крилатими ракетами "Калібр".
Через постійні ракетні обстріли та авіаудари президент України Володимир Зеленський вимагає від США та військового блоку НАТО закрити небо над Україною.
Північноатлантичний Альянс відмовляється це зробити і заявляє, що запровадження безпольотної зони означатиме участь НАТО у війні з Росією.
Фокус раніше писав, що станом на 7 березня 2022 року РФ направила в Україну близько 100% військової сили, яку раніше розмістила на кордоні.