Ракети, що розгромили аеропорт у Вінниці, можливо, прийшли з боку Придністров'я (відео)

Рятувальники допомогли вибратися з-під завалів на території аеропорту чотирьом потерпілим, одна людина загинула.

Сьогодні приблизно о 13:35 поряд із с. Гавришівкою Вінницького району артилерія РФ завдала удару по аеропорту. Імовірно, ракети було випущено з боку Придністров'я. Про це повідомляє УНН.

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Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу ПММ на площі приблизно 1 тис. км. Було частково зруйновано адмінбудівлю. Рятувальники допомогли вибратися з-під завалів чотирьом потерпілим, одна людина загинула. На ліквідацію наслідків обстрілу було направлено 111 співробітників ДСНС та 21 одиницю техніки.

Загалом російські війська випустили в районі Вінниці вісім ракет. Імовірно, прихід ракет відбувався з боку Придністров'я. Основна шкода припала на аеропорт, поряд з яким розташована військова база. Оскільки база на ремонті, на ній не було військової техніки.

Більшість ракет, які РФ використовує проти України, — це ракети малої дальності, але також застосовуються і ракети середнього радіусу дії та крилаті ракети. Удари завдаються з платформ наземного та морського базування.

У бік вінницького аеропорту Росія направила крилаті ракети "Калібр". У зв'язку з цим Президент Зеленський вкотре зажадав від країн Заходу закрити повітряний простір над Україною або надати ЗСУ літаки, щоб "ми могли самі себе захистити".

Раніше Фокус повідомляв, що, за заявами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна може отримати польські МіГ-29, але збройним силам країни доведеться чимось відшкодувати втрату цих винищувачів. Польща готова надати Україні свої літаки в обмін на американські.