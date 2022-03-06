Ракеты, разгромившие аэропорт в Виннице, пришли со стороны Приднестровья (видео)

Представители Минобороны Молдовы подтвердили, что траектория ракет, которые атаковали винницкий аэропорт, действительно проходила над территорией Приднестровья.

Сегодня примерно в 13:35 рядом с. Гавришовкой Винницкого района артиллерия РФ нанесла удар по аэропорту. Предположительно, ракеты пришли со стороны Приднестровья. Об этом сообщает УНН.

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Вследствие ракетного обстрела возник пожар склада ПММ на площади примерно 1 тыс. км. Было частично разрушено админздание. Спасатели помогли выбраться из-под завалов четырем пострадавшим, один человек погиб. На ликвидацию последствий обстрелов были направлены 111 сотрудников ГСЧС и 21 единица техники.

Впоследствии представители Минобороны Молдовы выступили с заявлением о том, что, судя по всему, траектория ракет, которые атаковали винницкий аэропорт, действительно проходила над территорией Приднестровья. А пуск осуществлялся с российских кораблей в Черном море.

По словам представителей Молдовы, в самом Приднестровье, которое РФ оккупировала в 1992 году, есть только установки залпового огня "Град". Дальность их стрельбы 20 км.

В общей сложности российские войска выпустили по району Винницы восемь ракет. Основной урон пришелся на аэропорт, рядом с которым расположена военная база. Так как база находится на ремонте, на ней не было военной техники.

Большая часть ракет, которые РФ использует против Украины, — это ракеты малой дальности, но также применяются и ракеты среднего радиуса действия и крылатые ракеты. Удары наносятся с платформ наземного и морского базирования.

В сторону винницкого аэропорта Россия направила крылатые ракеты "Калибр". В этой связи Президент Зеленский в очередной раз потребовал от стран Запада закрыть воздушное пространство над Украиной или предоставить ВСУ самолеты, чтобы "мы могли сами себя защитить".

Ранее Фокус сообщал, что, по заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может получить польские МиГ-29, но вооруженным силам страны понадобится чем-то возместить потерю этих истребителей. Польша готова предоставить в пользование Украине свои самолеты в обмен на американские.