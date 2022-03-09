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Bellingcat: Россия обстреляла аэропорт в Виннице самыми дорогими ракетами

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Фото: Telegram | Ракеты по аэропорту в Виннице могли выпустить с российского корабля в Черном море

Президент России буквально взбесился, когда узнал, что по аэропорту выпустили ракеты "Калибр". Таких боеприпасов у врага осталось не более тысячи штук.

Президент России Владимир Путин буквально вышел из себя, когда узнал, что российские военные обстреляли аэропорт в Виннице самыми дорогими в РФ ракетами. Об этом сказал медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона, его процитировало агентство "Укринформ".

По его словам, ракет, которые выпустили по аэропорту, осталось на вооружении у оккупанта не более тысячи штук.

"Путин был взбешен, потому что ему докладывали, что эти ракеты самые ценные", – отметил эксперт.

Снаряды могли прилететь в аэропорт из Приднестровья

Грозев уверен, что президенту РФ не докладывают полную картину о провалах его армии в Украине, поскольку подчиненные боятся озвучивать такую информацию.

"Например, тот факт, что практически 100% населения отрицательно относятся к российским военным, скорее всего, не доносится до него", – предположил расследователь.

Пропагандистская машина РФ, по мнению Грозева, весьма эффективно работает внутри страны, но в Европе уже не осталось ни одного нормального человека, который поверил бы в эти фейки.

Как разбомбили аэропорт в Виннице

Вражеская артиллерия ударила по аэропорту рядом с селом Гавришовка Винницкого района 6 марта этого года. Снаряды могли прилететь из Приднестровья. По сведениям Минобороны Молдовы, их выпустил российский корабль в Черном море.

В результате обстрела загорелся склад горюче-смазочных материалов на площади около 1 тыс. км. Из-под завалов достали четырех человек, один погиб.

Вблизи аэропорта находится военная база, на ней не было военной техники, поскольку ее ремонтируют.

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По аэропорту в Виннице выпустили ракеты "Калибр"

Армия России стреляла по аэропорту в Виннице крылатыми ракетами "Калибр".

Из-за постоянных ракетных обстрелов и авиаударов президент Украины Владимир Зеленский требует от США и военного блока НАТО закрыть небо над Украиной.

Североатлантический Альянс отказывается это сделать и заявляет, что введение бесполетной зоны будет означать участие НАТО в войне с Россией.

Фокус ранее писал, что по состоянию на 7 марта 2022 года РФ направила в Украину около 100% военной мощи, которую ранее разместила на границе.