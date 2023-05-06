Боятся контрнаступления ВСУ: Минобороны РФ отказалось от наступления в Бахмуте, — ISW

Аналитики отметили, что недавние гневные сообщения и шантаж Пригожина говорят о том, что Министерство обороны отказалось от планов захватить Бахмут.

Министерство обороны России отказалось от продолжения атак в Бахмуте. Вместо нее оно решило сосредоточиться на обороне, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 5 мая сообщается, что таким образом ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин поставлены в очень невыгодное положение.

"Ощутимое отчаяние Пригожина на видео, одно на которых показывает трупы недавно погибших бойцов "Вагнера", знаменует собой значительный риторический перегиб в его непрекращающихся призывах Минобороны России усилить поддержку "Вагнера" в Бахмуте", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, гневные сообщения и шантаж Пригожина говорят о том, что Министерство обороны отказалось от планов захватить Бахмут. Было решено сосредоточиться на другом аспекте театра боевых действий таким образом, чтобы подорвать способность "вагнеровцев" действовать эффективно.

Однако, как сообщается, ЧВК "Вагнер" не отказалась от полного захвата Бахмута, несмотря на нехватку боеприпасов. Пригожин не проявил готовности переходить к обороне в черте города.

Напомним, что 5 мая Пригожин анонсировал выход наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По словам "повара Путина", совет командиров оккупационного формирования принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на город до 10 мая 2023 года, чтобы "День победы встретить блеском российского оружия".

Также сообщалось, что в ЦНС заявили, что Шойгу намеренно истощает силы ЧВК "Вагнер". Представители украинского подполья считают, что конфликт между военно-политическими элитами России вышел на новый этап.

Кроме того, в просочившихся в сеть документов Пентагона говорится, что между Пригожиным и Минобороны РФ уже давно продолжается конфликт. Глава "вагнеровцев" Пригожин обращался к Путину лично, чтобы тот позволил ему набирать зэков и иностранцев в свою группировку. Однако президент РФ встал на сторону российских генералов.