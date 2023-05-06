Видно столб дыма: в Крыму рано утром прогремели взрывы (видео)

Взрывы прогремели в Красногвардейском районе полуострова, а оккупанты уже заявили про "работу ПВО". Тем не менее спустя время стало известно – мост через Керченский пролив перекрыли "из-за угрозы атаки".

Утром 6 мая серия взрывов прогремела в северной части оккупированного Крыма. Об этом пишут местные Telegram-каналы, приводя сообщения очевидцев.

Согласно информации от местных жителей, около 8 часов утра два сильных "хлопка" раздались в районе города Джанкой и поселка Красногвардейское. После одного з них люди заметили столб дыма, который запечатлели на камеру.

Джанкой и Красногвардейское в Крыму Фото: Скриншот

Советник так называемого главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram написал, что в северной части полуострова сработала система противовоздушной обороны. Он не раскрыл причину, однако уточнил: "жертв и разрушений нет".

Спустя примерно час Telegram-канал "ЧП / Крым" опубликовал сообщение от очевидцев о том, что оккупанты закрыли Крымский мост через Керченский пролив. В доказательство они прислали фото "пробки" на мосту и видео, как автомобили уезжают задним ходом.

"Крымский мост закрыт. Говорят, угроза атаки. Всех разворачивают обратно. Говорят, переправа тоже не работает", — процитировал канал.

Пробка на Крымском мосту после взрывов

29 апреля крупный пожар вспыхнул в Севастополе на нефтебазе, которая обслуживает Черноморский флот РФ. Из-за этого на полуострове распространяются слухи о том, что российская система ПВО не может защитить стратегически важные объекты.

Позже пресс-секретарь ОК "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что взрывы на нефтебазе в Севастополе стали еще одним шагом в подготовке к контрнаступлению ВСУ. По ее мнению, после пожара оккупационным войскам придется искать новое место. При этом семьи российских военных уже начали бежать с полуострова.

5 мая писали, что в Крыму образовалась многокилометровая пробка из-за оккупантов, которые бегут из Запорожской области. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, они вывезли из города технику и компьютерное оборудование.